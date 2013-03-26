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Рубрика: Шоу и карьера
креативный груминг цверга, тату на шерсти, объемное выстригание на шерсти

Домашний груминг цверга и креативное выстригание на шерсти

Представляем вашему вниманию мастер-класс по домашней (не выставочной) стрижке цвергшнауцера, а также креативному выстрига...
 
Выставка собак Евразия 2013 видео бестов

Евразия 2013 видео бестов и результаты

26/03/2013
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Выставка собак Евразия 2013 бест

Выставка Евразия 2013. Фото бестов и результат

24/03/2013
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Евразия 2013 – уже скоро! Анонс и расписание выставки

14/03/2013
Жесткошерстный фокстерьер Скай

Жесткошерстный фокстерьер признан лучшей собакой США дважды

23/11/2012
 
Рубрика: Психология
Стресс у собак сигналы примирения

Сигналы примирения. Новый подход к пониманию поведения собак

Открытие сигналов примирения показало, как часто заблуждались психологи собак и тренеры в интерпретации поведения собак. В...
 
Собака боится петард салюта громких звуков

Собака боится салюта или полезная глухота

19/12/2012
Вторая собака в доме новая собака

Вторая собака в доме. Как сделать выбор, чтобы не пожалеть о нем?

02/09/2012
Как приучить щенка к туалету и делать дела на улице

Приучаем щенка к туалету

05/05/2012
собака ворует со стола еду и вещи

Собака ворует со стола

13/04/2012
 
Рубрика: Собаки и общество
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Живодер из Конаково изувечил щенка хаски

Вопиющий случай жестокого обращения с животными произошел в городе Конаково Тверской области. Мужчина, мастер спорта по са...
 
Путешествия с собакой

Документы для ввоза и вывоза домашних животных

17/01/2013
Привика собакам от бешенства

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА В ЯНВАРЕ 2013 Г.

17/01/2013
Я тоже хочу встретить новый год дома открытка

Акция! Я тоже хочу встретить новый год дома

20/12/2012
Вывоз собаки за границу требования ЕС

Новые требования при въезде собак в страны ЕС

21/06/2012
 
Рубрика: Это интересно
Щенок хаски протаранил два автомобиля в Барнауле

Щенок хаски на “шестерке” протаранил два автомобиля

В Барнауле на парковке произошло необычное ДТП. Щенок хаски, которого хозяева оставили в машине, умудрился тронуться с мест...
 
Туалет для собак в аэропорту выгул

В аэропорту Детройта установили туалеты для собак

24/04/2014
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Собака Падси

Танцующий пес Падси выиграл конкурс талантов и 500 00 фунтов стерлингов

13/04/2013
Свитер из собаки Erwan Fichou

Владельцы показали свитера из собственных собак

17/01/2013
Собака Спрингер спаниель Джесс кормит ягнят молоком

Уникальный спаниель Джесс – кормилица ягнят

26/12/2012
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Рубрика: Дрессировка и спорт
Собака Падси

Танцующий пес Падси выиграл конкурс талантов и 500 00 фунтов стерлингов

Весь мир восхищается талантом собаки Падси . Танцующий пес покорил сердца членов жюри и зрителей Британского конкурса тала...
 
Уроки кликер тренинга

Кликер-тренинг. Начало работы с кликером. Подготовка

19/12/2012
Следовая работа розыскная собака журнал Мир собак

Cледовая работа. Часть 1

06/07/2012
Флайболл собака играет в мяч журнал Мир собак

Флайбол – спортивная игра с мячом

15/05/2012
Собака тянет поводок

Движение рядом на поводке. Как сделать чтобы собака не тянула?

29/03/2012
 
Рубрика: Ветеринария
Аллергия на собак собаки для аллергиков

«Гипоаллергенные» собаки или собаки для аллергиков

Часто бывает, что человек, всю жизнь мечтающий о собаке, не может ее завести по одной простой причине – животное вызывает та...
 
Искусственное осеменение собак

ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ СОБАК

21/06/2012
График бесплатных прививок от бешенства в Москве

График проведения прививок против бешенства в Москве в мае 2012 г.

06/05/2012
Прироплазмоз, клещ укусил собаку

Пироплазмоз. Клещ атакует!

25/04/2012
Ветеринарная клиника Белый клык Карелин Михаил Сергеевич

Ветеринарный ликбез в Белом клыке

22/04/2012
Свежие материалы
Щенок хаски протаранил два автомобиля в Барнауле

Щенок хаски на “шестерке” протаранил два автомобиля

В Барнауле на парковке произошло необычное ДТП. Щенок хаски, которого хозяева оставили в машине, умудрился тронуться с мест...

 
24/04/2014


Собака боится салюта статья

Туалет для собак в аэропорту выгул

В аэропорту Детройта установили туалеты для собак

В аэропорту американского города Детройт организовали специальную туалетную зону для собак.  Оборудование обошлось в 75 ты...

 
24/04/2014
0 комментариев


Стресс у собак сигналы примирения

Сигналы примирения. Новый подход к пониманию поведения собак

Открытие сигналов примирения показало, как часто заблуждались психологи собак и тренеры в интерпретации поведения собак. В...

 
20/04/2013


Новая доска объявлений о собаках

креативный груминг цверга, тату на шерсти, объемное выстригание на шерсти

Домашний груминг цверга и креативное выстригание на шерсти

Представляем вашему вниманию мастер-класс по домашней (не выставочной) стрижке цвергшнауцера, а также креативному выстрига...

 
20/04/2013
0 комментариев


Собака Падси

Танцующий пес Падси выиграл конкурс талантов и 500 00 фунтов стерлингов

Весь мир восхищается талантом собаки Падси . Танцующий пес покорил сердца членов жюри и зрителей Британского конкурса тала...

 
13/04/2013



Выставка собак Евразия 2013 видео бестов

Евразия 2013 видео бестов и результаты

Закончилась крупнейшая международная выставка собак Евразия 2013, которая проходила 23-24 марта в выставочном комплексе Кроку...

 
26/03/2013
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